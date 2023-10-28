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        Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, üç ayrı lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:27
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        Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, üç ayrı lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üç ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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