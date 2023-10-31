Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde iki ve koy dışında bir yarış gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde iki ve koy dışında bir yarış gerçekleştirildi.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

        İkinci gün yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

        - "Setur Marinaları Günü"

        "Setur Marinaları Günü"nde körfezde IRCCHR, açık denizde IRC grubundaki yatlar yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği rotada önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

        IRCCHR grubunda koy içinde planlanan iki yarış, IRC grubunda da koy dışında bir yarış gerçekleştirildi.

        Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

        Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

        - Setur Marinalar Günü Yarışları

        IRC1: Lagertha/Sergei Musikhin

        IRC2: Mersin Yelken Akademisi/İlya Shrokov

        IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

        IRC4: Agile/Alexei Ferederii

        IRC5: İzmir Yelken/Yulia Skachkova

        IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko

        IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

        IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

        IRCCHR4: Babe/Pavel Kucherkov

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        "Muğla Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı
        "Muğla Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 göçmen yakalandı
        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret
        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret
        İngiliz turizmciler Bodrum'da bisiklet turuna katıldı
        İngiliz turizmciler Bodrum'da bisiklet turuna katıldı