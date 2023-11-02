Muğla'da "100 Yıldır Aynı Aşkla ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı
Muğla'da Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşkla ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
Muğla'da Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşkla ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye alanında ziyarete açılan "100 Yıldır Aynı Aşkla ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisini hastaneye gelen vatandaşlar da gezerek fotoğrafları inceledi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların bugüne uyarlandığı fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.