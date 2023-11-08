Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı'nın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şahin'in ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Şahin'in son görüştüğü kişinin H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, yaşadıkları tartışmanın ardından Şahin'in başına taşla vurarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Yakınları tarafından haber alınamayan Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in (59) cep telefonu Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal vermiş, dün otomobilin yanında hareketsiz halde bulunan Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

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