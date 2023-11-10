Muğla'da dalgıçlar Atatürk'ü deniz dibinde bayraklarla andı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle deniz dibinde Türk bayrağı ve afiş açtı.

İlçede faaliyet gösteren bir dalış okulunun sahibi ve beraberindeki 2 dalgıç eğitmen, Dalyan Koyu açıklarında 10 metreye dalış yaptı.

Dalgıçlar Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı ve saat 09.05'i gösteren "1938 Saygıyla Anıyoruz" yazılı afiş açtı.

Deniz dibindeki etkinlikte balıkların geçişiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü deniz altında ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde de saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.