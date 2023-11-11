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        Muğla'da deniz tutkunu çift için su üstünde temsili nikah töreni

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz ve doğa tutkunu çift için Dalyan Kanalı'nda temsili nikah töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:33
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        Muğla'da deniz tutkunu çift için su üstünde temsili nikah töreni
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz ve doğa tutkunu çift için Dalyan Kanalı'nda temsili nikah töreni düzenlendi.

        Kanosuyla dört denizi kürek çekerek geçen kano gezgini Şenol Özdemir, kendisi gibi deniz ve doğa tutkunu Fulya Çiftçibaşı Özdemir ile dünyaca ünlü Kaya Mezarları önünde su üstünde temsili nikah kıydı.

        Resmi nikahlarını İstanbul Kartal Evlendirme Dairesinde gerçekleştiren Özdemir çiftinin temsili nikah töreninde, güzel görüntüler yaşandı.

        Gelinlik ve damatlıklarıyla deniz kayağına binen çift ve arkadaşları kanolarla Köyceğiz gölü ve Ortaca Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında yaklaşık 2 kilometre kürek çekerek nikah töreni için hazırlanan Kaya Mezarları'nın önüne ulaştı.

        El ele kürek çekerek özel oluşturulan platforma gelen çifti, temsili nikahı kıyacak kaptan, şahitler ve arkadaşları karşıladı.

        Uzak yol üçüncü kaptanı Emre Karakaş, "evet" cevabı alınca, çiftin temsili nikahını kıyarak evlilik cüzdanlarını verdi.

        Fulya Çiftçibaşı Özdemir, gazetecilere, eşiyle resmi nikahlarından sonra denizde de temsili nikah kıymak istediklerini, her şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

        Şenol Özdemir de arkadaşlarıyla çok güzel bir nikah töreni yaptıklarını kaydetti.

        Daha önce Türkiye'nin bütün sahil şeridini kano ile geçtiğinde Dalyan'da bir hafta misafir olduğunu belirten Özdemir, "Bölgeyi çok sevdim, çok beğendim. Deniz tutkunu olduğumuz için eşimle burada temsili olarak nikah yapmak istedik. Kaptanımız nikahımızı temsili olarak kıydı. Hepimizin şansına hava çok keyifli ve güzeldi. Çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum." diye konuştu.

        Emre Karakaş da Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nın bir bütün olarak çok güzel bir konumda olduğunu, tarihi ve doğasıyla birçok hikayesi bulunduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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