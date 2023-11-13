Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber teknede 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Durdurulan fiber teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.