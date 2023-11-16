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        Muğla'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çelik bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:24
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        Muğla'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çelik bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Bayram T'nin kullandığı 48 HL 661 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yolun ikiye ayrıldığı noktadaki çelik bariyere çarptı. Kaza sırasında kopan çelik bariyer, otomobilin ön kısmından içeriye girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bariyere saplanan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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