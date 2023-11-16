Muğla'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çelik bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bayram T'nin kullandığı 48 HL 661 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yolun ikiye ayrıldığı noktadaki çelik bariyere çarptı. Kaza sırasında kopan çelik bariyer, otomobilin ön kısmından içeriye girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bariyere saplanan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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