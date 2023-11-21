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        AB Türkiye Delegasyonundan deniz temizliği ve fidan dikme çalışmalarına katkı

        YETER ADA ŞEKO - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde Muğla Göcek'te sahil temizleme ve Köyceğiz'de orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:14
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        AB Türkiye Delegasyonundan deniz temizliği ve fidan dikme çalışmalarına katkı
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        YETER ADA ŞEKO - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde Muğla Göcek'te sahil temizleme ve Köyceğiz'de orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirdi.

        Avrupa Birliği (AB) tarafından tüm dünyada ortaklaşa hayata geçirilen küresel farkındalık girişimi #EUBeachCleanup (Sahil Temizleme Kampanyası) ve "Ağaç Dikim Kampanyası" kapsamındaki etkinlik Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğinde düzenlendi.

        Sahil temizleme programında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklarla birlikteydik. Sahil temizleme etkinliğine katıldık. Atıkların denize gitmesinin önlenmesi gerekli. Bu noktada önlemlerin alınması önemli." ifadelerini kullandı.

        "Yeşil Diplomasi Haftası" kapsamında gerçekleştirilen program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle bölgede yanan orman alanlarında öğrencilerle dikildi. Burada katılımcılar, Meyer-Landrut ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile 2019 ve 2021 yıllarında Muğla'da orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

        500 fidanın sembolik olarak toprakla buluşturulacağını bildiren Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güler, "Bulunduğumuz yer 2019 yılında bir orman yangını geçirdi ve yaklaşık 1350 hektar ormanlık alanımız tahrip oldu. Yanan ağaçları kestikten sonra kendi tohumlarından, doğal olarak, biz çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.

        İklim değişikliğinin son 4 yıl içinde kendisini bölgede daha fazla hissettirdiğinin altını çizen Güler, bu durumdan yeniden ağaçlandırma çalışmalarının da etkilendiğini kaydetti. Çimlenen fidanların aşırı sıcak havalar sonucu kuruduğunu, tüm zorluklara rağmen ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Güler, "Önümüzdeki yıl bu sahanın tamamında toprak işlemesi yaparak fidan dikim çalışmalarına başlayacağız. Burada da küçük bir örneğini göstermek amacıyla bir tören düzenledik. AB Türkiye Delegasyonu ile bir hatıra ormanı oluşturuyoruz." dedi.

        - 17 ilde 170 bin ağaç dikimi

        Öğrencilerle birlikte fidan diken Meyer-Landrut ise şunları söyledi:

        "Bu, Türkiye'deki ağaçlandırma çalışmasına küçük bir katkımız. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu dünya çapında 3 milyar ağacın dikilmesiyle ilgili bir karar aldı. Türkiye’de de biz 17 ilde 170 bin yeni dikimle buna katkıda bulunuyoruz. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ormanların yeniden kazanılması kolay bir çalışma değil, her zaman ilk dikimde başarılı olamıyorsunuz. Dolayısıyla mevcut orman yapısını korumak ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Burada da küçük sembolik bir katkımız olacak."

        Çocuklara ve diğer katılımcılara dikilen ağaçların yapısı hakkında bilgi veren Tolunay ise "Yangın çıkmaması için çok gayret sarf etmeliyiz ve çevremizdeki büyüklerimizi de yangınlara karşı uyarmalıyız. Yaz aylarında, sıcak zamanlarda ufacık bir dikkatsizliğimizle bir kıvılcım dahi tüm bu ormanların yanmasına sebep olabilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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