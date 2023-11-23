Muğla'da çocuklara bocce sporu öğretiliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde açılan kursla çocuklara bocce sporu öğretiliyor.

Dünya genelinde uzun zamandır oynanan ve bilinen bir spor branşı olan boccenin kentte yaygınlaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Ula Kaymakamlığı himayesinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler için bocce kursu açıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, spor alanında yaptıkları başarılı çalışmalarla geleceğin teminatı çocukların yanında olduklarını söyledi.

Bocce branşında bu yıl hedeflerinin iyi dereceler elde etmek olduğunu belirten Açıkbaş, bu kapsamda çalışma yürüterek yeni yetenekleri keşfettiklerini kaydetti.

Bocce'nin çocuklarda özellikle dikkat, koordinasyon, analitik düşünme ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak strajik karar verme sürecini desteklediğini anlatan Açıkbaş, "Branşın en önemli özelliği çocukların ve gençlerin akademik başarısını gelişmesine aynı zamanda grup içinde çocukların uyumunu geliştirmekte. Oluşturulan sahalarda antrenmanlarını yapan çocuklar hayatlarında ilk kez bu branşla tanışmanın mutluluğunu yaşıyorlar." dedi.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük ise bu yıl bocce branşında açılan kurslarda güzel alanlar oluşturduklarını ve bocce sahalarında çocuklara hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bocce antrenörü Yasemin Miski de çocukların ve gençlerin bocce branşına olan ilgilerinden mutlu olduğunu söyledi.

Miski, kırsal mahallelerden gelen çocuklarla haftanın 7 günü antrenman yaptıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Ceylin Solgun ise bu sporu İlk defa yaptığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.​​​​​​​