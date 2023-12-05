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        Bodrum'da 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali düzenlendi

        Bodrum ilçesinde, 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:48
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        Bodrum'da 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali düzenlendi
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        Bodrum ilçesinde, 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesinin destekleri, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organizasyonuyla Peksimet Çocuk Kütüphanesi'nde yapılan festivalde, kadın okuma yazma kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Etkinlikte, "Sokak Hayvanları" adlı resim yarışmasına katılan ve başarılı olan çocuklara hediyeler dağıtılırken sanat atölyelerinde de yıl içinde üretilen çalışmalar sergilendi.

        Çocuklar ve kadınlar, çocuk şarkıları grubunun konseriyle eğlenceli dakikalar yaşadı.

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