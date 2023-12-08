Muğla'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ören Mahallesi'nde Y.A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.