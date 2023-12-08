Muğla'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ören Mahallesi'nde Y.A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.