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        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:33
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        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

        Ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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