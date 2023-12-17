Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kaza yapınca yakalandı

Köyceğiz'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kaza yapınca yakalandı.

Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında 18 ayrı yakalama kararıyla kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü A.T. kiraladığı araçla Köyceğiz Atatürk Bulvarı'nda motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından kaçan A.T, polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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