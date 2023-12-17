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        Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kaza yapınca yakalandı

        Köyceğiz'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kaza yapınca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 20:38
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        Muğla'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kaza yapınca yakalandı
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        Köyceğiz'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kaza yapınca yakalandı.

        Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında 18 ayrı yakalama kararıyla kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü A.T. kiraladığı araçla Köyceğiz Atatürk Bulvarı'nda motosiklete çarptı.

        Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kazanın ardından kaçan A.T, polis ekiplerince yakalandı.

        Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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