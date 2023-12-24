Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları sona erdi

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'da tamamlandı.

Ula ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün startı verilen yarışlar, bugün Menteşe ilçesinde tarihi Muğla evlerinin bulunduğu dar sokaklarda devam etti.

Yarışlara 50 kulüp ve 1200 sporcu katıldı.

Bugünkü bölümde şehir merkezinde yön bulmaya çalışan sporcular, Muğla'nın özellikle eski yerleşim alanındaki tarihi evlerin bulunduğu dar sokaklarda hedefleri bulmakta zorlandı.

2 gün süren yarışların ardından dereceye giren sporcular için Menteşe Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Sporcuların ödüllerini Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile protokol üyeleri verdi.

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