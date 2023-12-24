Muğla'da "Bodrum Mandalin Festivali" düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Mandalin Festivali" gerçekleştirildi.

Bitez Mahallesi'nin Köyiçi mevkisinde yapılan etkinlikte, mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünleri tanıtılarak satışı yapıldı.

Bitez Muhtarlığı tarafından çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen programda, müzik yayını ile gösteriler iptal edildi, stantlara Türk bayrakları asıldı.

Yoğun ilgi gösterilen festivalde, takı, hediyelik eşya ve el sanatları ürünleri de satıldı.

Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, AA muhabirine, festivali, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının yetiştiği bahçelerin korunması ve yapılaşmaya açılmaması konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı ve sabır dileyen Özgüçlü, "Şehitlerimiz olduğu için müzik yayını ve gösterileri iptal ettik. Esnafımız da bu konuda duyarlılık gösterdi. Bir ürüne farkındalık etkinliği olduğu için kermes kısmını açık tutma kararı aldık. Gelen vatandaşlarımız da duyarlılıkla stantları gezdi." dedi.

Etkinliğin gelecek yıllarda, Bodrum mandalinasının hasat zamanı aralık ayının üçüncü haftasında, "Bodrum Mandalin Haftası" çerçevesinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.