Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:59 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Osman Ö'nün kullandığı 09 V 1034 plakalı motosiklet ile Oktay H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklet, Muğla - Aydın kara yolu Yava Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, yaşamını yitiren sürücünün sosyal medya hesabından, "Günlük en çok aldığım nasihat" yazısı ile yakıt alırken akaryakıt istasyonu çalışanıyla diyaloğunun yer aldığı video paylaşımı dikkati çekti.

        Görüntüde çalışanın, "Ya Osman o kadar araba var, bırak şu motor işlerini. Binme şuna" dediği, Osman Ö'nün ise "kötüyü çağırma, kötüyü çağırma" ifadesini kullandığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum Mandalina Festivali düzenlendi
        Bodrum Mandalina Festivali düzenlendi
        Yunanistan'ın geri ittiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı
        Yunanistan'ın geri ittiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı
        Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 'Kendimi savundum' de...
        Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 'Kendimi savundum' de...
        Fethiyespor - 24Erzincanspor: 1-3
        Fethiyespor - 24Erzincanspor: 1-3
        Bodrum Futbol Kulübü - Göztepe: 3-0 
        Bodrum Futbol Kulübü - Göztepe: 3-0 