Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da otobüs şoförünün seyir halinde mesajlaşması yolcu tarafından görüntülendi

        Muğla'da otobüs şoförünün trafikte seyir halinde cep telefonuyla mesajlaşmasını bir yolcu cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otobüs şoförünün seyir halinde mesajlaşması yolcu tarafından görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da otobüs şoförünün trafikte seyir halinde cep telefonuyla mesajlaşmasını bir yolcu cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

        Dalaman Havalimanı'ndan yolcularını alan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUTTAŞ'ın (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ) yolcu otobüsünün sürücüsünün hareket ettikten sonra cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından kamerayla kaydedildi.

        Yolcu, söz konusu görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

        Şikayet üzerine polis tarafından ceza uygulanan şoförün MUTTAŞ tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da yolda kalan aracın, kaputa oturtulan gencin ayaklarıyla itilmesine...
        Muğla'da yolda kalan aracın, kaputa oturtulan gencin ayaklarıyla itilmesine...
        Bodrum FK'da coşku büyük
        Bodrum FK'da coşku büyük
        Muğla'da "Bodrum Mandalin Festivali" düzenlendi
        Muğla'da "Bodrum Mandalin Festivali" düzenlendi
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları sona erd...
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları sona erd...
        Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı