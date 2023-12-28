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        Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:17
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        Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        U.K'nin kullandığı 48 E 8897 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Bay'a (7) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çocuk, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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