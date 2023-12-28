Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

U.K'nin kullandığı 48 E 8897 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Bay'a (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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