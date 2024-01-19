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        Muğla'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:46
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        Muğla'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H.D'nin Gökova Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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