Muğla'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H.D'nin Gökova Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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