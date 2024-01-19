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        Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 4'ü tutuklandı

        Muğla merkezli Antalya ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:22
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        Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 4'ü tutuklandı
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        Muğla merkezli Antalya ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Antalya'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin eğlence mekanlarında satıldığını belirleyen ekipler Muğla, Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kılıç, 122 fişek, hassas terazi, uyuşturucu, 210 milyon lira değerinde senet, boş senet koçanı, 3 tapu, pos cihazı, 3 bilgisayar ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüphelilerden 4'ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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