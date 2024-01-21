Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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