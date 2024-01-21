AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın deve güreşi festivalini izledi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı.

Ayaydın, Yatağan Belediyesince, Yatağan-Aydın kara yolundaki orman deposu sahasında düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve partililer tarafından karşılandı.

Omuzunda Yörük Yağlığı ile güreş sahasına girerek, güreşseverleri selamlayan Ayaydın, güreşte derece elde edenlere kupalarını verdi.

Aydın Ayaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Bodrum'da yaşadığını ve bölgede düzenlenen deve güreşlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Yatağan'daki güreşlerde inanılmaz bir manzarayla karşılaştığını belirten Ayaydın, "Muhteşem bir görüntü var. Halk çok mutlu. Çok güzel güreşler gerçekleşiyor. Bundan sonra Yatağan deve güreşlerinin tüm organizasyonlarında bizzat bulunacağım." diye konuştu.

Ayaydın, daha sonra Yatağan'da, gazeteci Hüseyin Kocabıyık'ın vefat eden eşinin cenaze törenine katıldı.