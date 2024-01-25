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        Muğla'da prefabrik konteynerde 4 kilo 690 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:56
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        Muğla'da prefabrik konteynerde 4 kilo 690 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.S'nin kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin evinde ve 2 prefabrik konteynerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 690 gram skunk, 14 kök kenevir bitkisi, 3 kenevir yetiştirme kabini, 9 raylı led büyütme lambası, 6 vantilatör, 3 zamanlayıcı, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi.

        A.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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