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        Muğla Valisi Akbıyık, Milas'ta ziyaretlerde bulundu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesinde bir dizi ziyaret yaptı ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:34
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        Muğla Valisi Akbıyık, Milas'ta ziyaretlerde bulundu
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesinde bir dizi ziyaret yaptı ve incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Akbıyık'ın ilk olarak Kıyıkışlacık Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldiği, mahallelinin talep ve önerilerini dinlediği bildirildi.

        Akbıyık'ın daha sonra yarımada üzerinde ihtişamı ile ziyaretçilerini etkileyen İasos Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ziyarette kentin 6 bin yılık geçmişe sahip ve antik dönemde Karya Bölgesi'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğu ve birçok medeniyetin izlerinin bir arada görülebildiği ifade edildi. Antik kentteki incelemelerinin ardından Vali İdris Akbıyık, Boğaziçi Mahallesi'nde okul yapımı için önerilen arazide incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, daha sonra Antik Mylasa kentine egemen bir noktada ve yerleşmenin her yerinden görülebilen bir konumda inşa edilen, arkeoloji dünyasında yüzyılın keşfi olarak gösterilen, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Karia Kralı Satrap Hekatomnos'un anıt mezarını ziyaret etti."

        Ziyarette antik dünyanın en önemli mezar anıtlarından olan yapı, günümüze "mozole" kavramını taşıyan ve dünyanın yedi harikasından birisi olan Halikarnas Mozolesi'nin atası olarak kabul edildiği ifade edildi.

        Dünyaca ünlü Milas kilimi ve halılarının üretim süreçlerinin, özelliklerinin ve eserlerinin sergilendiği Milas Halı Müzesi'ni ziyaret eden Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık'ın Milas Müze Müdürü Ali Yalçın'dan bilgi aldığı aktarıldı.

        Milas Halısı Müzesi'ndeki eserler kadar binasının da dikkat çektiği, binanın dört eyvanlı sofası, göbekli ahşap tavanı ile 20. yüzyıl başlarının en iyi sivil mimari örneklerinden olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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