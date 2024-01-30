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        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Muğla'nın Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:39 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:39
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        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Muğla'nın Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Menteşe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisi beyaz örtüye büründü.

        Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü merkezi Babadağ ve Mendos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Nif ile Koruköy Mahallesi de kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

        Seydikemer ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer etkisi azalsa da devam ediyor. İlçeye bağlı Seki, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler, Doğanlar gibi mahallelerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde ise olası bir olumsuzluğa karşı karayolları ekiplerinin yol kenarında hazır beklediği görüldü.

        Kar yağışının yüksek kesimlerde gece de süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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