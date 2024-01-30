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        CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, partililer tarafından karşılandı

        CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:53 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:53
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        CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, partililer tarafından karşılandı
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        CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

        Milas-Bodrum Havalimanı'nda bayrak ve pankartlarla karşılanan Aras, buradan Bodrum'a hareket etti.

        Belediye Meydanı'nda partililere hitap eden Aras, 5 yıldır Bodrum Belediye Başkanı olarak çok çalıştığını söyledi.

        Belediyedeki çalışma arkadaşlarıyla canla başla Bodrum'un ve Bodrumlunun hizmetinde olduklarını belirten Aras, şunları ifade etti:

        "Beş yıllık serüvenin sonunda yine sizlerle beraberim ama bu sefer başka bir pozisyonda. Bizden önceki değerli başkanlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklara hizmet eden, taş üstüne taş koyan kim varsa hepsine şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Vatanı korumak için şehitlerimize minnetlerimi sunuyorum. Muğla'nın ihtiyacı olan her köşesine hizmeti eşit, adaletli, insanca götürmek niyetindeyim. Hiçbir kimseyi ayırmadan herkese hizmet edeceğime söz veriyorum."

        "Bodrum'da görev yaptığım beş yıl içinde sizlerin başını yere eğdirecek hiçbir şey yapmadım." diyen Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ahlakımla, gururumla, ailemden aldığım terbiyeyle sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonra da yine Muğla'ya hizmet etmeye hazırım, kararlıyım. Yeter ki sizler bize destek verin. Topraklarımızın, suyumuzun, ormanlarımızın talan edilmesine, yağmalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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