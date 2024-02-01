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        Muğla'da silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulanarak 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:15
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        Muğla'da silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulanarak 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Taşhan Sanayi Sitesi'nde 31 Ocak'ta A.İ. ve B.İ, daha önce tartıştıkları M.A'nın iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda M.A. ile yanındaki Y.P. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri zanlılar A.İ. ve B.İ'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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