Muğla'da silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulanarak 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulanarak 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Taşhan Sanayi Sitesi'nde 31 Ocak'ta A.İ. ve B.İ, daha önce tartıştıkları M.A'nın iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda M.A. ile yanındaki Y.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri zanlılar A.İ. ve B.İ'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.