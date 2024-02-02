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        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:19
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        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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