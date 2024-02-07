Bodrum'da açık alandaki inşaat izolasyon malzemeleri yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, açık alanda bulunan inşaat izolasyon malzemelerinin tutuştuğu yangını itfaiyeciler söndürdü.

Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde özel bir firmaya ait inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak da bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

İnşaat izolasyon malzemelerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.