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        Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu

        Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hibe olarak defne fidesi dağıtılan çiftçiler, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan üründen gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:40 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:11
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        Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
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        Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hibe olarak defne fidesi dağıtılan çiftçiler, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan üründen gelir elde ediyor.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, 2015'ten itibaren Ula, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çiftçilere defne fidesi dağıtılarak taban suyu yüksek atıl arazilerde bahçeler oluşturuldu.

        Bölgede çiftçiler bir taraftan ürünlerini hasat ederken diğer taraftan da defne yaprağını işleyerek baharat ve uçucu yağ elde ediyor. Kentte 4 mevsim yeşil kalan, Akdeniz coğrafyasına özgü parlak yeşil yaprakları olan defneden çıkarılan yağ, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılıyor.

        Ula ilçesi Elmalı Mahallesi'nde bölge çiftçilerine 20 bin defne fidanı düzenlenen törenle ücretsiz olarak dağıtılırken, oluşturulan defne bahçelerinde ise hasat yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Sevinç, AA muhabirine, 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 milyonun üzerinde tıbbi aromatik bitki fide ve fidanının 7 bin dekar alana dikimlerinin yapıldığını söyledi.

        En önemli İhraç ürünlerinden olan defnenin Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinde hem doğal plantasyonlarda hem de kültür tarımının yapıldığını belirten Sevinç, "Karyanın Hazinesi Defne projeleri ile Ula başta olmak üzere Ortaca, ve Köyceğiz ilçelerinde taban suyu yüksek atıl araziler defne potansiyel alanı olarak belirlendi. Ula ve mahallelerinde üreticiler ve İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ile 1000 dekar alanda kültür defnesi dikimleri yapılarak bahçeler oluşturulmuş ve defne üretim alanları her yıl artışlar göstermektedir." dedi.

        Bugün de 20 bin defne fidanının üreticilere ücretsiz dağıtıldığını anlatan Sevinç, 12 bin fidanın daha üreticilere dağıtılacağını kaydetti.

        Defnenin Muğla'nın coğrafi ikliminde aynı zamanda doğal olarak da yetiştiğini vurgulayan sevinç, çiftçilerin de önemli bir gelir elde ettiğini söyledi.

        Dağıtım törenine Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve üreticiler katıldı.

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