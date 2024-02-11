Muğla'da spor kulübü yararına deve güreşi düzenlendi

Güreşlerde başarılı olan develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

Etkinliğe CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Milas Belediye Başkan Adayı Fevzi Topuz da katıldı.

Tokat, Yörük kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan deve güreşlerinin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

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