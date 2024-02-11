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        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:02 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:09
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        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekiplerce, lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanda Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot da durduruldu. Bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bottaki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

        Yakalanan 57 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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