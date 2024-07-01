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        Yolcu gemisi Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:40
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        Yolcu gemisi Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e geldi
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        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

        Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1807 yolcu ve 745 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

        Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1319'u bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. Marmaris'ten de 1432 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

        "Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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