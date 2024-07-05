Bodrum'da korsan taksi denetimi

Yapılan çalışmalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 150 sürücüye ceza kesildi. Korsan taksilerin ise iki ay trafikten men edildiği öğrenildi.

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