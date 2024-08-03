GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ortaca-Köyceğiz kara yolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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