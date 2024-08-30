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        Lüks yolcu gemisi "Vista" 1161 turist ile Marmaris Limanı'na yanaştı

        Marshall bayraklı lüks kruvaziyer "Vista" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:52
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        Lüks yolcu gemisi "Vista" 1161 turist ile Marmaris Limanı'na yanaştı
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        Marshall bayraklı lüks kruvaziyer "Vista" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

        Geminin, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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