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        Marmaris'te protokol, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindekiler, Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:31 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:31
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        Marmaris'te protokol, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
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        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindekiler, Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampında bulunan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı onuruna, ilçedeki bir otelde yemek verildi.

        Organizasyonda, AK Parti Milletvekili Mete ve Kaymakam Kaya'nın yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Berker Dongul, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Çoşkunlar ve kurum müdürleri Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

        AK Parti Milletvekili Mete, buradaki konuşmasında, birçok davet ve yemekte bulunduğunu ancak bu akşamki kadar heyecanlanmadığını söyledi.

        Milli takımın güzide sporcularıyla bir arada olmak ve onları Marmaris'te ağırlamanın onur verici olduğunu belirten Mete, "Ampute Milli Takımı oyuncularının bir ayağı bir eli olmayabilir ama görüyor ve inanıyorum ki hepinizin yüreği bize on basar. Kocaman yürekleriniz sizi dünya şampiyonu yaptığında biz gözyaşlarıyla izlemiştik. Sizleri ağırlamaktan çok büyük onur duyduk. Önümüzdeki yıllarda da gelenek olur, her zaman sizleri ağırlamaktan onur duyarız." diye konuştu.

        Kaymakam Kaya ise milli takım sporcularını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Sizlerin vazgeçmeyen inadınız, anlayışınız, hiçbir engeli tanımamanız, umutsuz olan umudunu kaybetmiş birçok kardeşimize umut oluyor. Abileriniz şampiyonluklarıyla bize milletçe sevinç yaşattı. İnşallah sizlerde şampiyonluk sevinçleri yaşatacaksınız. Sizlere inancımız güvenimiz tamdır. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonda, protokol üyeleri ve sporcular sohbet etti.

        Milli takım heyeti protokol üyelerine milli takım forması hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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