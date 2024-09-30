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        Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında motoru arızalandığı için sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:13
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        Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında motoru arızalandığı için sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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