Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında motoru arızalandığı için sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında motoru arızalandığı için sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.
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