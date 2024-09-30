Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında motoru arızalandığı için sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

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