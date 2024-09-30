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        Marmaris'te iş insanından emniyete hibe araç desteği

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş insanı Ferman Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç hibe etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:45
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        Marmaris'te iş insanından emniyete hibe araç desteği
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş insanı Ferman Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç hibe etti.

        Antalya'da turizm, taşımacılık, otelcilik, petrol, inşaat sektörlerinde hizmet veren firmanın yöneticisi Yıldırım'ın bağışı dolayısıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

        Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ile protokol üyelerinin katıldığı programda, hafif ticari araç emniyet personeline teslim edildi.

        Yıldırım, Zemzem Grup olarak "İlk değil son da olmayacak" sloganıyla daha önce Van'ın Çaldıran ilçesinde ve Antalya'da hibe programları sağladıklarını söyledi.

        Marmaris'te de bunu gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, "Rabbim daha nice arabalar, daha güzel hizmetler nasip etsin." dedi.

        Kaymakam Kaya, iş insanı Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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