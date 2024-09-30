Marmaris'te iş insanından emniyete hibe araç desteği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş insanı Ferman Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç hibe etti.

Antalya'da turizm, taşımacılık, otelcilik, petrol, inşaat sektörlerinde hizmet veren firmanın yöneticisi Yıldırım'ın bağışı dolayısıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ile protokol üyelerinin katıldığı programda, hafif ticari araç emniyet personeline teslim edildi.

Yıldırım, Zemzem Grup olarak "İlk değil son da olmayacak" sloganıyla daha önce Van'ın Çaldıran ilçesinde ve Antalya'da hibe programları sağladıklarını söyledi.