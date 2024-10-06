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        Fethiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:30
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        Fethiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Gemlik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu ile İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, koyda 4'ü çocuk 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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