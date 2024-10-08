Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'de

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 750 bin avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Yatta helikopter pisti, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu ile bulunuyor.

Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

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