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        Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'de

        "Cloudbreak" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:15
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        Lüks yat "Cloudbreak" Fethiye'de
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        "Cloudbreak" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

        Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

        Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Yatta helikopter pisti, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu ile bulunuyor.

        Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 750 bin avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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