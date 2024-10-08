Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden biri tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile 38 bin 200 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
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