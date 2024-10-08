Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden biri tutuklandı

Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile 38 bin 200 lira ele geçirildi.

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