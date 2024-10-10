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        Bodrum'da Avrupa Yatçılar Birliği toplantısı düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Yatçılar Birliğinin (EBA) genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:40
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        Bodrum'da Avrupa Yatçılar Birliği toplantısı düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Yatçılar Birliğinin (EBA) genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinden yapılan açıklamaya göre, EBA'nın olağan genel kurul toplantısı İMEAK Deniz Ticaret Odasının ev sahipliğinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın da katılımıyla yapıldı.

        Toplantının katılımcılarına, Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi alanlar da gezdirildi ve bilgi verildi.

        Konuklara ayrıca tersane bölgesi ve tersanelerde inşa edilen tekneler yerinde tanıtıldı. Misafirlere geleneksel ahşap yat imalatı ve yat inşa teknolojisinin geldiği güncel inşa ve dizayn teknikleri ile imal edilen saç tekneler gösterildi.

        EBA Başkanı Jan Jansson, Kıran'a organizasyon için teşekkür ederek, EBA flamasını hediye etti.

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