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        "Marmaris Boat Show" başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Boat Show" fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:47
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        "Marmaris Boat Show" başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Boat Show" fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) ve Marmaris Ticaret Odasının işbirliğinde Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve dört gün sürecek organizasyona 50 şirket ve 100 marka katıldı.

        Marmaris Kaymakam Vekili Murat Atıcı, açılış töreninde, fuarın ülke ekonomisine ve ekonominin canlanmasına katkı sağladığını söyledi.

        Fuarın geleneksel hala gelmesini arzu ettiklerini belirten Atıcı, "Denizseverlerin yeni teknolojileri yeni üretimleri yerinde görmesi için üreticilerin kendi ürünlerini sunmaları için bu fuar çok güzel bir fırsat. Marmaris Muğla’nın parlayan bir ilçesi. Fuarın bütün katılımcılara ve sektöre faydalı olmasını diliyorum." dedi.

        MİYC Başkanı Zafer Öznur ise fuarın ikincisi yapmaktan gururlu olduklarını ve geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, dört gün boyunca denizcilik sektörünün paydaşlarıyla birlikte olacaklarını kaydetti.

        Deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının sergilendiği fuarda, fotoğraf sergisi, söyleşi ve oturumlar gerçekleştirilecek.

        Ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği "Marmaris Boat Show" 13 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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