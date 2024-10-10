"Marmaris Boat Show" başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Boat Show" fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) ve Marmaris Ticaret Odasının işbirliğinde Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve dört gün sürecek organizasyona 50 şirket ve 100 marka katıldı.

Marmaris Kaymakam Vekili Murat Atıcı, açılış töreninde, fuarın ülke ekonomisine ve ekonominin canlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Fuarın geleneksel hala gelmesini arzu ettiklerini belirten Atıcı, "Denizseverlerin yeni teknolojileri yeni üretimleri yerinde görmesi için üreticilerin kendi ürünlerini sunmaları için bu fuar çok güzel bir fırsat. Marmaris Muğla’nın parlayan bir ilçesi. Fuarın bütün katılımcılara ve sektöre faydalı olmasını diliyorum." dedi.