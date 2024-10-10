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        Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

        Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:15
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        Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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        Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.

        Master grubunda yarışan Erken, paletsiz kategoride 36 metreye yaptığı dalışla kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı ve bronz madalya elde etti.

        Birgül Erken madalyasını 12 Ekim'de düzenlenecek törenle alacak.

        Erken, yaptığı açıklamada, şu ana kadar şampiyonada tek madalya kazanan Türk sporcu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Dünya üçüncülüğünün kadınlar, çocuklar ve gençlere ilham olmasını temenni eden Erken, "Şampiyonaya kendi imkanlarım ve destek olan sponsorlarımla katıldım. Bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum. Güçlü kadınlar yetiştirmek ve onlara ilham vermek için bu rekor bir armağan olsun. Başarılar ilham veriyor, bir yol açıyor. 'O yaptıysa biz de yaparız' düşüncesi oluşuyor. Özellikle kız çocukları için diliyorum ki güçlü kadınlar yetiştirmek adına rol model oluruz. Onlara umut ve güç verebilirsek ne mutlu. Ayrıca rekorumu oğlum Ege'ye de armağan ediyorum." diye konuştu.

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