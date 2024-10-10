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        Muğla'da lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:08
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        Muğla'da lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Lise öğrenicisi Erhan K'nin (17) kullandığı 48 AGJ 147 plakalı motosiklet, İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi'nde Arda Ş. (17) yönetimindeki 48 ABA 050 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Erhan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gencin cesedi incelemelerin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazanın ardından kaçan Arda Ş'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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