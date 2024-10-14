Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 48 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında ise yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket halinde durdukları yelkenli teknedeki 12'si çocuk 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Muğla açıklarında 9'u çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi yakalandı.

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