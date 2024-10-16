Ozan Balcı DTO Marmaris Şubesi Meclis Başkanı seçildi

Başkan Ozan Balcı ve DTO Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, denizcilik sektörüne katkılarından dolayı Esat Onur Tugay'a teşekkür plaketi verdi.

Meclis üyelerine teşekkür eden Balcı, yeni dönemde denizcilik sektörü faaliyetlerinde bayrağı bir üste taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

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