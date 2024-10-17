35. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim'de başlayacak

Yarış haftasının bugüne kadar yaklaşık 30 ülkeden binlerce yelkenciyi ağırladığı vurgulanan açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeden yaklaşık 1000 yelkencinin 110 tekneyle katılacağı kaydedildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, 35 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

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