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        35. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim'de başlayacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:34
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        35. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim'de başlayacak
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, 35 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

        Yarış haftasının bugüne kadar yaklaşık 30 ülkeden binlerce yelkenciyi ağırladığı vurgulanan açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeden yaklaşık 1000 yelkencinin 110 tekneyle katılacağı kaydedildi.

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